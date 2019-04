Centro sportivo Continassa: il nuovo Juventus Training Center della Juventus. Il polo sportivo sorge all’interno del progetto Continassa

Un centro agonistico all’avanguardia per una società che punta sempre a migliorarsi. La prima squadra ha iniziato le proprie sessioni di lavoro estivo 2018 nel nuovissimo JTCenter. Dopo un investimento vicino ai 100 milioni di euro, la società bianconera si è lasciata alle spalle la sede di Vinovo (sopravviverà solo come centro per le squadre giovanili) e si è letteralmente aperta al futuro.

Il nuovo impianto conta 4 campi di allenamento che si estendono in una superficie di 45.000 metri quadri, un’ampia palestra, una piscina, negozi, la Wins (World International School), un Hotel e tanto altro ancora. Non mancano, inoltre, dei box per la crioterapia e delle aree relax nelle quali i calciatori potranno rigenerarsi dopo le sessioni di lavoro. Denominatori comuni di questo complesso d’eccellenza sono il lusso, il progresso e l’innovazione tecnologica.

Per nulla casuale è la vicinanza del nuovo polo all’Allianz Stadium. La presenza dello stadio apporta dei benefici in termini logistici, certo. Ma non è tutto. Il suo impatto dal punto di vista simbolico e motivazionale non è per nulla secondario: è in quel prato verde, infatti, che i sacrifici quotidiani dovranno tradursi in vittorie e successi. E’ dentro lo Stadium che la Juventus cercherà di centrare i propri obbiettivi regalando nuovi sogni, gli ennesimi, a tutto il popolo bianconero.

Centro sportivo Continassa, ecco dove si allena la Juventus

Il Centro sportivo Continassa della Juventus si trova in via Druento 175, 10151 Torino. Ecco la mappa e le indicazioni per arrivarci: