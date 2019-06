Ceppitelli, trovato l’accordo con il Cagliari per il rinnovo: i dettagli

Luca Ceppitelli rimarrà al Cagliari. Il difensore ha trovato l’accordo con la società rossoblù per il rinnovo. I dettagli

Il Cagliari e Ceppitelli ancora insieme. Come riporta la Nuova Sardegna, il centrale ha trovato l’accordo con il club rossoblù per rimanere ancora un’altra stagione. Il rinnovo del difensore sarà infatti di un ulteriore anno, fino al 2021.

In questa stagione il giocatore ha fatto molto bene, meritandosi la fiducia di Maran, che non vuole perderlo assolutamente. Anche il presidente Giulini non ha intenzione di farlo partire, soprattutto a parametro zero, e per questo gli ha proposto il rinnovo di un ulteriore anno con adeguamento di ingaggio.