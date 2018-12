Cerimonia di premiazione Pallone d’Oro 2018: la diretta live. Alla scoperta del vincitore dell’ultima edizione del premio di France Football: Modric in pole, poi Cristiano Ronaldo e…

Il gran giorno alla fine è arrivato: si assegna oggi il Pallone d’Oro 2018. Direttamente da Parigi, stasera, 3 dicembre 2018, alle ore 20.45, la cerimonia di premiazione di France Football, il giornale francese inventore del premio. Sono proprio i giornali, non a caso, coloro che assegneranno il riconoscimento: in 173, provenienti da tutti i Paesi del mondo, nelle ultime settimane hanno votato secondo uno schema prestabilito il loro favorito assegnando 5 punti al primo in ordine di preferenza, 3 al secondo ed 1 al primo. Per l’Italia il giornalista designato a votare il miglior giocare del mondo è Paolo Candò di Sky Sport. Da una prima lista, stilata lo scorso 8 ottobre, i 30 giocatori finalisti, starà adesso proprio alla gran giuria dei giornalisti scremare i tre giocatori che saliranno sul podio finale.

Il candidato numero uno e probabile vincitore, secondo le indiscrezioni, resta Luka Modric, vincitore della Champions League della passata stagione con il Real Madrid e finalista agli ultimi Mondiali con la Croazia, nonché miglior giocatore UEFA della passata stagione. Sul podio, immediatamente alle sue spalle, dovrebbero esserci l’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo, attuale detentore del premio, e la giovane stelline del Paris Saint-Germain Kylian Mbappè, vincitore del Mondiale. Solo nel corso della cerimonia parigina, in ogni caso, conosceremo il vincitore del premio finale. Qui di seguito la diretta live:Ecco i nomi che France Football sta facendo uscire in questi minuti!

Pallone d’Oro 2018: i nomi dal 15° al 20° posto

Tanti i nomi a pari merito. In questa fascia di nomi, Firmino, Rakitic e Ramos sono tutti e tre al 19° posto. Staccati a due posizioni in avanti troviamo invece Bale e Benzema. Sono già quattro i nomi del Real Madrid usciti finora. A chiudere questa terza lista, troviamo Pogba al 15° posto.

15° Paul POGBA (MANCHESTER UNITED)

16° Sergio AGUERO (MANCHESTER CITY)

17° Gareth BALE (REAL MADRID)

17° Karim BENZEMA (REAL MADRID)

19° Roberto FIRMINO (LIVERPOOL)

19° Ivan RAKITIC (BARCELLONA)

19° Sergio RAMOS (REAL MADRID)

Pallone d’Oro 2018: i nomi dal 20° al 25° posto

A comporre la lista dei primi 9 calciatori ecco comparire Cavani al 22° posto.

22° Edinson CAVANI (PSG)

22° Sadio MANE (LIVERPOOL)

22° MARCELO (REAL MADRID)

Pallone d’Oro 2018: i nomi dal 25° al 30° posto

Ecco i nomi che France Football sta facendo uscire in questi minuti! Ecco la classifica completa fino a questo momento. Aprono Lloris e Isco a pari merito al 29esimo posto. Al 25° posto troviamo il primo “italiano” in lista: l’attaccante della Juventus Mario Mandzukic. Due i portieri già usciti e parliamo di Lloris, Campione del Mondo con la Francia, e Allison, ex Roma.

25° Alisson BECKER (ROMA/LIVERPOOL)

25° Mario MANDZUKIC (JUVENTUS)

25° Jan OBLAK (ATLETICO MADRID)

28° Diego GODIN (ATLETICO MADRID)

29° Alarcon ISCO (REAL MADRID)

29° Hugo LLORIS (TOTTENHAM)



Pallone d’Oro 2018: i 30 finalisti

Ecco i 30 finalisti della rassegna che si contenderanno il premio finale:

Sergio Agüero (Manchester City)

Alisson Becker (Liverpool)

Gareth Bale (Real Madrid)

Karim Benzema (Real Madrid)

Edinson Cavani (PSG)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Cristiano Ronaldo (Juventus)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Roberto Firmino (Liverpool)

Diego Godin (Atletico Madrid)

Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

Eden Hazard (Chelsea)

Isco (Real Madrid)

Harry Kane (Tottenham)

N’Golo Kanté (Chelsea)

Lloris (Tottenham)

Mario Mandzukic (Juventus)

Sadio Mané (Liverpool)

Marcelo (Real Madrid)

Kylian Mbappé (PSG)

Lionel Messi (Barcellona)

Luka Modric (Real Madrid)

Neymar (PSG)

Jan Oblak (Atletico Madrid)

Paul Pogba (Manchester United)

Ivan Rakitic (Barcellona)

Sergio Ramos (Real Madrid)

Mohamed Salah (Liverpool)

Luis Suarez (Barcellona)

Raphael Varane (Real Madrid)

Pallone d’Oro Under 21 – Premio Kopa 2018: i finalisti

Nel corso della cerimonia France Football assegnerà anche per la primo volta nella storia il Pallone d’Oro Under 21 (chiamato Premio Kopa, perché assegnato alla memoria dell’ex Pallone d’Oro Raymond Kopa), ovvero il premio destinato al miglior giocatore emergente di quest’anno. Favorito è Kylian Mbappé, ecco però la lista dei 10 candidati:

Gianluigi Donnarumma (Milan)

Patrick Cutrone (Milan)

Justin Kluivert (Roma)

Kylian Mbappé (PSG)

Houssem Aouar (Lione)

Christian Pulisic (Borussia Dortmund)

Rodrygo (Santos)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Amadou Haidara (Salisburgo)

Ritsu Doan (Groningen)

Pallone d’Oro femminile 2018: le finaliste

Verrà quindi assegnato anche il Pallone d’Oro femminile, con 15 finaliste in lizza:

Lucy Bronze (Lione)

Pernille Harder (Wolfsburg)

Ada Hegerberg (Lione)

Amandine Henry (Lione)

Lindsey Horan (Portland)

Fran Kirby (Chelsea)

Samantha Kerr (Chicago)

Saki Kumagai (Lione)

Amel Majri (Lione)

Dzenifer Maroszan (Lione)

Marta (Orlando)

Lieke Mertens (Barcellona)

Megan Rapinoe (Seattle)

Wendie Renard (Lione)

Christine Sinclaire (Portland)

Pallone d’Oro: l’albo d’oro

Questo l’albo d’oro del Pallone d’Oro finora:

1956: Stanley Matthews (Ing)

1957: Alfredo Di Stefano (Spa)

1958: Raymond Kopa (Fra)

1959: Alfredo Di Stefano (Spa)

1960: Luis Suarez (Spa)

1961: Omar Sivori (Ita)

1962: Josef Masopust (Cze)

1963: Lev Yashin (Urss)

1964: Denis Law (Sco)

1965: Eusebio (Por)

1966: Bobby Charlton (Ing)

1967: Florian Albert (Ung)

1968: George Best (Nir)

1969: Gianni Rivera (Ita)

1970: Gerd Muller (Ger)

1971: Johan Cruyff (Ola)

1972: Franz Beckenbauer (Ger)

1973: Johan Cruyff (Ola)

1974: Johan Cruyff (Ola)

1975: Oleg Blokhin (Urss)

1976: Franz Beckenbauer (Ger)

1977: Alan Simonsen (Dan)

1978: Kevin Keegan (Ing)

1979: Kevin Keegan (Ing)

1980: Karl-Heinz Rummenigge (Ger)

1981: Karl-Heinz Rummenigge (Ger)

1982: Paolo Rossi (Ita)

1983: Michel Platini (Fra)

1984: Michel Platini (Fra)

1985: Michel Platini (Fra)

1986: Igor Belanov (Urss)

1987: Ruud Gullit (Ola)

1988: Marco van Basten (Ola)

1989: Marco van Basten (Ola)

1990: Lothar Matthaeus (Ger)

1991: Jean Pierre Papin (Fra)

1992: Marco van Basten (Ola)

1993: Roberto Baggio (Ita)

1994: Hristo Stoichkov (Bul)

1995: George Weah (Lbr)

1996: Matthias Sammer (Ger)

1997: Ronaldo (Bra)

1998: Zinedine Zidane (Fra)

1999: Rivaldo (Bra)

2000: Luis Figo (Por)

2001: Michael Owen (Ing)

2002: Ronaldo (Bra)

2003: Pavel Nedved (Cze)

2004: Andrei Shevchenko (Ucr)

2005: Ronaldinho (Bra)

2006: Fabio Cannavaro (Ita)

2007: Kakà (Bra)

2008: Cristiano Ronaldo (Por)

2009: Lionel Messi (Arg)

2010: Lionel Messi (Arg)

2011: Lionel Messi (Arg)

2012: Lionel Messi (Arg)

2013: Cristiano Ronaldo (Por)

2014: Cristiano Ronaldo (Por)

2015: Lionel Messi (Arg)

2016: Cristiano Ronaldo (Por)

2017: Cristiano Ronaldo (Por)

Pallone d’Oro 2018 Streaming: dove vederlo in tv

La cerimonia del Pallone d’Oro 2018 non verrà trasmessa in diretta live da nessuna televisione italiana: sarà comunque possibile seguirla in streaming direttamente dagli account social di France Football e soprattutto in diretta testuale qui sul nostro sito.