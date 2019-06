Cesena, contatti con l’Atalanta per il prestito di Dossena

Il Cesena tratta con l’Atalanta per il prestito di Dossena, difensore di rientro da una stagione in Serie C. Le ultime

Cesena e Atalanta trattano per un affare che potrebbe definirsi presto. Come riporta Sky Sport, il neopromosso club emiliano potrebbe presto aggregare in rosa Alberto Dossena.

Il difensore classe 1998 è di proprietà della società bergamasca. Il giocatore è appena rientrato dall’esperienza in Serie C con la Pistoiese e presto potrebbe riscendere di categoria per disputare una stagione con i bianconeri.