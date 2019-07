Cessione Samp, Ferrero: «Il club vale 150 milioni, per ora non ho ancora venduto»

Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha parlato in esclusiva negli studi di Sportitalia della cessione del club

Massimo Ferrero vuole fare chiarezza e dagli studi di Sportitalia prova a fare luce sulla possibile cessione della Sampdoria. Nelle ultime ore è infatti un ANSA sulla cessione imminente del club blucerchiato ma il er Viperetta non ci sta e ribatte:

«Non ho venduto. Capisco chi fa il proprio lavoro, ma si dicono troppe falsità. Oggi è uscita addirittura un’ANSA. Qualcuno deve farsi vedere. Oggi non ero a Londra, ero a Milano con Osti. Offerta da 80-100 milioni? Io lavoro 24 ore al giorno, 10 milioni in più o in meno fanno la differenza. Sono dispiaciuto perché mi trattano a pesci in faccia. io sono un uomo del fare, lavoro per la Samp. Io sono andato a New York, dove mi hanno offerto una cifra bassissima, 45 milioni. Il fondo York Capital vuole fare affari: la Samp è un club sano, non ha debiti. Abbiamo fatto il centro sportivo, progettato lo stadio col Genoa. Oggi sono entrati in cassa 44 milioni. Il valore della Samp è di 150-160 milioni. Dieci minuti fa Andersen è stato venduto fa a 24 milioni più 6 di bonus»