Cessione Sampdoria: ci siamo? Il club Doriano potrebbe passare nelle mani degli inglesi di Aquilor Capital

Svolta a un passo in casa Sampdoria? Non si placano le voci su una possibile uscita di scena da parte del presidente Massimo Ferrero. Il numero uno doriano, che ha sempre smentito le voci su una possibile cessione del club, si sarebbe convinto e starebbe per cedere agli inglesi di Aquilor Capital. I tifosi blucerchiati aspettavano Gianluca Vialli, altri gli arabi e invece, secondo Il Secolo XIX, la Samp potrebbe diventare di proprietà degli inglesi. Cessione Sampdoria: ecco come stanno le cose.

Aquilor è riuscito a scalzare il gruppo di Vialli, arrivato a offrire 80 milioni, e la cordata araba, la cui offerta si aggira intorno agli 86 milioni. Il gruppo inglese avrebbe offerto 120 milioni totali, 90 a Ferrero e 30 per l’accollamento dei debiti, aggiungendo anche un bonus da 10 milioni per il Viperetta al verificarsi di determinate condizioni. Un’offerta che si avvicina alle richieste del presidente, che vorrebbe 130-140 milioni per passare la mano.

