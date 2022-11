Cessione Sampdoria, c’è la cordata guidata da James Pallotta

James Pallotta potrebbe tornare in Serie A: l’ex proprietario della Roma potrebbe avanzare un’offerta alla Sampdoria

James Pallotta potrebbe tornare in Serie A: il come sarebbe attraverso la cessione della Sampdoria. Il fondo anglo-americano con alle spalle l’ex proprietario della Roma sembra pronto a formulare la sua proposta d’acquisto per il club blucerchiato.

A quanto riporta La Repubblica, voci accreditate fissano a metà della prossima settimana l’arrivo della lettera di intenti ufficiale da parte del gruppo. Fare previsioni, come abbiamo visto con il gruppo Al Thani, è sempre rischioso. C’è poi un’altra ipotesi: al posto della lettera, indiscrezione riportata da Radio Babboleo, potrebbe perfino essere indetta una conferenza stampa.

