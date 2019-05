Cessione Sampdoria, Vialli non molla: l’ex bomber pronto al rilancio

Si allungano i tempi per la cessione della Sampdoria. Gianluca Vialli, intenzionato ad acquisire il club, non molla e prepara il rilancio

La cessione della Sampdoria è in stand by. I tempi per la definizione dell’affare si sono allungati ma, come spiega Il Secolo XIX, Gianluca Vialli non molla. L’ex giocatore, pronto ad acquisire il club, sta lavorando al rilancio dell’offerta.

Nell’ambiente blucerchiato c’è attesa per l’offerta dell’ex giocatore, che dovrebbe arrivare in settimana. Vialli vuole rilanciare e recuperare terreno su Aquilor Capital, il fondo di investimenti inglese che ha intenzione di comprare il club genovese.