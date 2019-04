Alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Juve e Ajax, sono stati fermati quattro ultras olandesi a Settimo Torinese

Comincia nel peggiore dei modi l’attesa per il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Juventus e Ajax. Oggi, a Settimo Torinese, sono stati fermati quattro ultras della squadra olandese, in possesso di oggetti impropri.

I sostenitori dei Lancieri avevano con sè guanti rinforzati con sabbia e paradenti. Subito è arrivata la conferma del Daspo, attraverso le parole di Matteo Salvini: «Lottiamo contro ogni tipo di violenza fuori e dentro gli stadi, certi delinquenti non devono più mettere piede in un campo di calcio! Grazie alla Polizia di Torino e niente partita per i teppisti olandesi».