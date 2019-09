Champions League in TV: programma, orari e dove vederla

Champions League in TV: ecco il palinsesto completo della prima giornata della fase a Gironi

Torna la Champions League con la fase a gironi che vedrà protagoniste 4 squadre italiane: la Juventus, inserita nel Gruppo D, il Napoli, inserito nel Gruppo E, l’Inter, che cercherà la qualificazione nel Gruppo F, e l’Atalanta, alla sua prima apparizione assoluta nel massimo torneo calcistico europeo, che cercherà fortuna nel Gruppo C. Le prime 2 squadre di ogni girone si qualificheranno agli ottavi di finale. Champions League in TV: Sky e Mediaset hanno reso noto il palinsesto televisivo completo della prima giornata.

Ecco il calendario di tutte le sfide che vedranno impegnate le squadre in Champions League 2019/2020 e dove vederle in diretta TV:

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2019

18.55 Diretta Goal – SKY SPORT (canale 251 del satellite)

– SKY SPORT (canale 251 del satellite) 18.55 Inter-Slavia Praga – SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 del satellite)

– SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 del satellite) 18.55 Lione-Zenit – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 253 del satellite)

– SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 253 del satellite) 21.00 Diretta Goal – SKY SPORT COLLECTION e SKY SPORT (canale 251 del satellite)

– SKY SPORT COLLECTION e SKY SPORT (canale 251 del satellite) 21.00 Napoli-Liverpool – CANALE 5, SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 del satellite)

– CANALE 5, SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 del satellite) 21.00 Borussia Dortmund-Barcellona – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 253 del satellite)

– SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 253 del satellite) 21.00 Chelsea-Valencia – SKY SPORT (canale 254 del satellite)

– SKY SPORT (canale 254 del satellite) 21.00 Benfica-RB Lipsia – SKY SPORT (canale 255 del satellite)

– SKY SPORT (canale 255 del satellite) 21.00 Ajax-Lille – SKY SPORT (canale 256 del satellite)

– SKY SPORT (canale 256 del satellite) 21.00 Salisburgo-Genk – SKY SPORT (canale 257 del satellite)

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2019

18.55 Diretta Goal – SKY SPORT COLLECTION e SKY SPORT (canale 251 del satellite)

– SKY SPORT COLLECTION e SKY SPORT (canale 251 del satellite) 18.55 Olympiacos-Tottenham – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 252 del satellite)

– SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 252 del satellite) 18.55 Bruges-Galatasaray – SKY SPORT (canale 254 del satellite)

– SKY SPORT (canale 254 del satellite) 21.00 Diretta Goal – SKY SPORT COLLECTION e SKY SPORT (canale 251 satellite)

– SKY SPORT COLLECTION e SKY SPORT (canale 251 satellite) 21.00 Atletico Madrid-Juventus – SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 del satellite)

– SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 del satellite) 21.00 Dinamo Zagabria-Atalanta – SKY SPORT ARENA e SKY SPORT (canale 253 del satellite)

– SKY SPORT ARENA e SKY SPORT (canale 253 del satellite) 21.00 PSG-Real Madrid – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 254 del satellite)

– SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 254 del satellite) 21.00 Bayer Leverkusen-Lokomotiv Mosca – SKY SPORT (canale 255 del satellite)

– SKY SPORT (canale 255 del satellite) 21.00 Shakhtar-Manchester City – SKY SPORT (canale 256 del satellite)

– SKY SPORT (canale 256 del satellite) 21.00 Bayern Monaco-Stella Rossa – SKY SPORT (canale 257 del satellite)

Le gare trasmesse da Sky saranno visibili anche su NOW TV e in diretta streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go, mentre le gare trasmesse da Mediaset si potranno vedere anche in diretta streaming in chiaro su Mediaset Play.