Champions League, ipotesi Final Four: ecco i dettagli

Continuano a tenere banco le ipotesi relative alla Champions League, dopo lo stop per l’emergenza Coronavirus: gli scenari

Continuano a tener banco le ipotesi per riprendere i campionati e le coppe dopo lo stop forzato per l’emergenza Coronavirus. Domani è in programma la videoconferenza della UEFA per decidere il destino delle coppe europee.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, si fa largo l’ipotesi Final Four per la Champions League: si giocherebbero il ritorno degli ottavi, il doppio confronto dei quarti. Le quattro qualificate si sfiderebbero a Instanbul con semifinali a gara secca e la finale.