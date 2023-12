Champions League: Italia prima nel ranking e spera nella quinta squadra

Se le competizioni europee finissero oggi l’Italia sarebbe prima nel ranking stagionale, garantendosi un posto per una quinta squadra

Se le coppe europee finissero oggi, l’Italia avrebbe una squadra in più in Champions League. Questo deriva dal fatto che al momento l’Italia è la prima del ranking annuale della FIFA, con 14 punti e se riuscissimo a mantenere il primato, o il secondo posto, nella prossima Champions League avremmo una quinta squadra.

Una prospettiva che fa gola a tutte le squadre in lotta in Campionato per un piazzamento europeo. E poi c’è chi la prende anche con una certa ironia, come il Bologna, che dalle sue pagine social chiede di “fermare il conteggio“.