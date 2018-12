Champions League: Ajax travolto, Manchester City avanti

Playoff di ritorno di Champions League, non mancano le goleade e le sorprese: il Rostov fa fuori l’Ajax, il Borussia Mönchengladbach gioca a tennis con lo Young Boys. Bene il Manchester City pieno di riserve

La Roma ieri sera in Champions League nella gara di ritorno dei playoff ha fatto una figura barbina ma non è l’unica. L’Ajax è riuscito nell’impresa di subire un poker a Rostov contro i padroni di casa russi, che giocheranno per la prima volta la fase a gruppi di Champions League. In Champions League va anche il Borussia Mönchengladbach che, dopo un’andata soddisfacente, sotterra lo Young Boys con le triplette di Hazard e Raffael e vince sei a uno.

CHAMPIONS LEAGUE, RISULTATI DEI PLAYOFF – Il Manchester City, imbottito di riserve, ha la meglio sulla Steaua Bucarest: cinque a zero all’andata, al ritorno basta un gol di Delph e il Man City va in Champions League. Bene pure il Copenhagen in trasferta con l’Apoel Nicosia, agguanta l’uno a uno in extremis e va alla fase a gruppi di UCL. Chiudiamo il quadro dei risultati di Champions League con Salisburgo – Dinamo Zagabria: uno a uno all’andata, al ritorno la Dinamo passa ai supplementari vincendo due a uno.