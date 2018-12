Champions League, Roma fuori: Juventus e Napoli gongolano

L’uscita della Roma dalla Champions League “premia” la Juventus e il Napoli per via del market pool: più soldi a bianconeri e azzurri, addirittura quasi quindici milioni di euro in più. Si delineano le fasce del sorteggio

La Roma fuori dalla Champions League non è una buona notizia per il calcio italiano, ma Juventus e Napoli possono, nel loro piccolo, esultare. Adesso infatti la Champions per Juve e Napoli si fa più ricca: in base a quanta strada faranno, gli azzurri potranno avere nove milioni di euro in più, i bianconeri sei milioni. Un bottino niente male anche se dipenderà dal cammino.

CHAMPIONS LEAGUE, JUVENTUS E NAPOLI: LE FASCE – Mentre Juventus e Napoli gongolano indirettamente per l’uscita della Roma e quindi per i soldi da spartirsi tra le italiane, si avvicina il sorteggio. La Juve sarà in prima fascia e il Napoli in seconda, ma le insidie sono dietro l’angolo: Lione e PSV in terza fascia e Besiktas in quarta fanno piuttosto paura.