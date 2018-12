Giorgio Chiellini è l’unico italiano inserito nella lista dei 50 candidati al Champions League Team of the Year.

Nonostante l’ottimo cammino di Roma e Juventus, fra i 50 candidati ad essere inseriti nel Champions League Team of the Year della stagione 2017-18 figura il nome di un solo calciatore italiano, il difensore della JuventusGiorgio Chiellini. Nella lunga lista ci sono però altri 6 calciatori che giocano in Serie A: Pjanic, Dybala e Cristiano Ronaldo (allora al Real Madrid, oggi alla Juventus), Manolas e Dzeko della Roma e Koulibaly del Napoli.

I club più rappresentati sono Real Madrid (9 giocatori), Liverpool e Atletico Madrid (6 giocatori). Fra gli italiani primeggia invece la Juventus (3 elementi). Gli utenti potranno votare in base alle loro preferenze scegliendo fra i 50 candidati.

Questa la lista completa dei 50 candidati alla Champions League Team of the Year, suddivisi per ruolo:

Portieri: Alisson Becker (Brasile, Roma/Liverpool), Hugo Lloris (Francia, Tottenham), Keylor Navas (Costa Rica, Real Madrid), Jan Oblak (Slovenia, Atletico Madrid), Marc André Ter Stegen (Germania, Barcellona);

Difensori: Jordi Alba (Spagna, Barcellona), Giorgio Chiellini (Italia, Juventus), José Gimenez (Uruguay, Atletico Madrid), Diego Godin (Uruguay, Atletico Madrid), Lucas Hernandez (Francia, Atletico Madrid), Joshua Kimmich (Germania, Bayern Monaco), Kalidou Koulibaly (Senegal, Napoli), Kostas Manolas (Grecia, Roma), Marcelo (Brasile, Real Madrid), Gerard Pique’ (Spagna, Barcellona), Sergio Ramos (Spagna, Real Madrid), John Stones (Inghilterra, Manchester City), Samuel Umtiti (Francia, Barcellona), Virgil Van Dijk (Olanda, Liverpool), Raphael Varane (Francia, Real Madrid);

Centrocampisti: Casemiro (Brasile, Real Madrid), Kevin De Bruyne (Belgio, Manchester City), Eden Hazard (Belgio, Chelsea), Isco (Spagna, Real Madrid), N’Golo Kante’ (Francia, Chelsea), Toni Kroos (Germania, Real Madrid), James Milner (Inghilterra, Liverpool), Luka Modric (Croazia, Real Madrid), Saul Niguez (Spagna, Atletico Madrid), Dmitri Payet (Francia, Marsiglia), Miralem Pjanic (Bosnia, Juventus), Paul Pogba (Francia, Manchester United), Ivan Rakitic (Croazia, Barcellona), David Silva (Spagna, Manchester City), Florian Thauvin (Francia, Marsiglia);

Attaccanti: Gareth Bale (Galles, Real Madrid), Edinson Cavani (Uruguay, Psg), Paulo Dybala (Argentina, Juve), Edin Dzeko (Bosnia, Roma), Roberto Firmino (Brasile, Liverpool), Antoine Griezmann (Francia, Atletico Madrid), Harry Kane (Inghilterra, Tottenham), Robert Lewandowski (Polonia, Bayern Monaco), Sadio Mane’ (Senegal, Liverpool), Kylian Mbappe’ (Francia, Psg), Lionel Messi (Argentina, Barcellona), Neymar (Brasile, Psg), Cristiano Ronaldo (Portogallo, Real Madrid/Juventus), Mohamed Salah (Egitto, Liverpool), Luis Suarez (Uruguay, Barcellona).

💫 #TeamOfTheYear is back! 💫 1⃣1⃣ places.

5⃣0⃣ stars competing for YOUR vote. Who deserves to be in the best team of 2018? 🤔

🔻🔻VOTE NOW! 🔻🔻 — #TeamOfTheYear (@ChampionsLeague) December 10, 2018

INTER, LA CHAMPIONS TI HA FATTO RICCA: 10 MILIONI IN PIÙ DAL BOTTEGHINO