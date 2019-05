Che bravi questi azzurrini! Italia Under 17 in finale all’Europeo

La Nazionale Under 17, guidata da Carmine Nunziata, ha sconfitto la Francia e giocherà contro l’Olanda la finale dell’Europeo di categoria

Per il secondo anno consecutivo l‘Italia Under 17 è in finale all’Europeo di categoria. Un risultato che non fa altro che confermare quanto di buono fatto dallo staff delle nazionali giovanili, in grado di confermare il talento che i ragazzi esprimono nei propri club di appartenenza. Il successo di ieri contro la Francia è firmato da Destiny Iyenoma Udogie, nigeriano d’origine in forza al Verona. Una partita non proprio brillante della squadra, ma utile per staccare il pass per l’atto conclusivo.

Sarà l‘Olanda l’avversaria dei ragazzi guidati da Carmine Nunziata. A prescindere da come il match si concluderà, gli azzurrini hanno la certezza di disputare Mondiale brasiliano di categoria in programma a ottobre. Piccola curiosità: nel corso della partita di ieri ha fatto il suo ingresso in campo, tra le fila della Francia, Theo Zidane, figlio di Zinedine.