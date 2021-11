Chelsea, possibile cessione per Ziyech: due big Europee alla finestra

Il Chelsea potrebbe cedere l’attaccante Hakim Ziyech: Barcellona e Borussia Dortmund alla finestra per il 28enne marocchino dei blues

Non solo mercato italiano ma anche estero. Sono tante le notizie che stanno uscendo soprattutto dalla Premier League. Il Chelsea potrebbe perdere uno dei suoi talenti: Hakim Ziyech.

Il 28enne del Marocco non sta trovando spazio per colpa di infortuni e vorrebbe cambiare aria. Barcellona e Borussia Dortmund, come riportato da Sport, starebbero pensando al colpo Ziyech già per il mercato di gennaio. Seguiranno aggiornamenti e sviluppi sulla vicenda e sul futuro del giocatore dei blues.