Chelsea, chi va in panchina? Allegri dice no, incontro con un nuovo candidato. E intanto slitta l’addio di Maurizio Sarri…

L’attesa snervante per il matrimonio tra Maurizio Sarri e la Juventus si placherà soltanto quando Roman Abramovic e Marina Granovskaia individueranno l’erede del tecnico italiano per la panchina del Chelsea. Secondo Repubblica i Blues avrebbero incassato nelle ultime ore il secco rifiuto di Massimiliano Allegri che ha indirettamente messo il bastone tra le ruote al suo ex club.

Come scrive Tuttosport sarebbe in programma un incontro a breve con Rafa Benitez per il possibile ritorno del tecnico spagnolo attualmente al Newscastle. Sempre valide la candidature di Frank Lampard del Derby County e di Javi Garcia del Watford.