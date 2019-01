Chelsea, Jorginho sulla graticola. La stoccata di Rio Ferdinand: «Inutile!»

L’Arsenal piega il Chelsea e vince il derby, pioggia di polemiche su Jorginho e compagni. E arriva la frecciata di Rio Ferdinand

Il Chelsea ha perso il derby contro i rivali dell’Arsenal, che ha trionfato con un netto 2-0. I tifosi dei Blues inferociti hanno sommerso di insulti e critiche i propri beniamini. Nel mirino, oltre al gioco poco concreto di Maurizio Sarri, c’è anche Jorginho. Il metronomo italo-brasiliano è stato definito un acquisto inutile e carissimo. Alcuni sostengono addirittura che a centrocampo fosse più forte Tiemoué Bakayoko, giocatore poco amato dai tifosi. Ad alimentare le polemiche ci ha pensato l’ex stella del Manchester United, Rio Ferdinand. Ecco le sue dichiarazioni sul centrocampista azzurro:«Non serve, non dà niente né in difesa né dall’altra parte del campo. Contro l’Arsenal, un top club, ancora una volta è stato sopraffatto anche a centrocampo. Non corre e non aiuta in fase difensiva. Semplicemente è uno che detta i ritmi di gioco. Sicuramente è bravissimo quando gli arriva il pallone tra i piedi, ma in tutta la stagione quanti assist ha fatto? Nessun assist in 2000 passaggi».