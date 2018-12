Chelsea-Manchester City highlights e gol: le azioni salienti del match della 16ª giornata della Premier League 2018/2019

Chelsea–Manchester City highlights e gol: i momenti principali della partita valida per il 16° turno della Premier League 2018/2019. I ‘blues’ di Maurizio Sarri, quarti in classifica con 31 punti e reduci dalla sconfitta infrasettimanale in casa del Wolverhampton, ricevono il City di Pep Guardiola a Stamford Bridge; ‘citizens’ primi della classe in Premier con 41 punti, reduci da sette vittorie di fila in campionato e unica squadra ancora imbattuta come il Liverpool.

A Londra, previsto un match ricco di spettacolo tra due squadre allenate da tecnici che hanno fatto del bel calcio il tratto distintivo del loro lavoro. Chelsea per consolidarsi in zona Champions e accorciare dalla vetta, City per mantenere il primato davanti all’incalzante Liverpool. Ecco i gol e gli highlights di Chelsea-Liverpool:

CHELSEA-MANCHESTER CITY 1-0 – N’Golo Kanté riceve un passaggio smarcante che lo mette uno contro uno col portiere e con grande tranquillità batte il portiere. Il pallone si insacca sotto la traversa!