Chelsea, non solo Sarri. Il problema mercato chiude porte e ne apre altre

Non solo la questione Sarri in casa Chelsea. I Blues dovranno far fronte al blocco del mercato e risolvere alcune situazioni

È trascorsa quasi una settimana da quando il Chelsea ha sollevato al cielo l’Europa League. La serata di Baku ha consacrato al grande pubblico europeo Maurizio Sarri, che in quest’inizio di sessione è ambito da tanti club. Ma la questione tecnico non è l’unica a tenere banco in casa Blues. Questo perché si prospettano dei mesi estivi complicati. Il blocco del mercato imposto dalla FIFA graverà non poco nelle economie della società londinese.

Data quasi per assodata la partenza di Hazard in direzione Real Madrid, sono da decifrare ulteriori situazioni. Come quella di Gonzalo Higuain, che a causa della sanzione non può attualmente essere riscattato dal club. Il Pipita sarà quindi “costretto” a far ritorno alla Juventus, per poi capire quale sarà la sua strada. Così, senza poter vedere volti nuovi, il Chelsea dovrà fare di necessità virtù e sfruttare le potenzialità dei suoi giovani prospetti. In pieno stile Tottenham, che ha raggiunto una finale di Champions senza intaccare la rosa dell’anno precedente. Un esempio da seguire