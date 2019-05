Chi è Julian Chabot, il nuovo difensore della Sampdoria: arriva dal Groningen per 4 milioni, ha firmato un quinquennale

Nuovo Andersen o nuovo Skriniar? La Sampdoria ha appena formalizzato l’acquisto di Julian Chabot, giovane difensore tedesco classe 1998 proveniente dal Groningen. Colpo da 4 milioni e contratto fresco da cinque anni per uno dei centrali più promettenti dell’Eredivisie.

Cresciuto a tra il vivaio dell’Entraicht e quello del Lipsia, Chabot si è trasferito in Olanda nel 2017 scegliendo lo Sparta Rotterdam. L’anno succesivo il trasferimento al Groningen è la definitiva consacrazione: 28 presente e un gol per lui in stagione. Abile nei recuperi ed esplosivo dal punto di vista fisico, il centrale 21enne deve ancora migliorare sotto l’aspetto dell’irruenza. Ha fatto tutta la trafila nelle giovanili della Germania.