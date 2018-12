Chiellini torna al gol dopo oltre 2 anni: «Stiamo dando segnali dall’inizio dell’anno»

Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus, è tornato al gol dopo oltre 2 anni. Ecco le sue parole dopo la gara di Firenze

Secondo gol da ex e ritorno al gol dopo oltre 2 anni (ultimo gol nell’ottobre del 2016 contro la Sampdoria, una doppietta). GiorgioChiellini, dopo i complimenti di Mourinho e Pioli e lo straordinario avvio della Juve, si gode il momento. Cuore di capitano, ha fatto la differenza anche ieri, alla sua presenzanumero485 con la Juve. Da un paio di partite aveva superato Bettega ed era diventato il quinto bianconero più presente di sempre. Giorgione non si distrae e guarda avanti senza porsi limiti.

Queste le parole di Giorgio Chiellini al termine di Fiorentina-Juve: «Faccio il mio e ringrazio l’allenatore. Per noi qui a Firenze non era facile perché i viola sono uno schiacciasassi. Ma ci siamo difesi con umiltà aspettando gli spazi giusti. E poi siamo tornati a difendere anche quando eravamo in vantaggio. Dobbiamo riposarci perché venerdì abbiamo una gara importante venerdì prossimo a Torino contro l’Inter, poi a fine mese vedremo la classifica. Segnali al campionato? Sì, questi tipi di segnali li stiamo dando da quando è cominciata la stagione. Speriamo di continuare così».