La Fiorentina fissa il prezzo di Federico Chiesa: 90 milioni. Ma la Juve ha pronta la contropartita per anticipare Inter e Bayern

Come riferito dal quotidiano La Stampa, la Fiorentina non farà sconti alle big europee per Federico Chiesa. Serviranno infatti 90 milioni per strappare l’attaccante classe ’97 della Viola.

La Juventus, che punta molto su Chiesa per sostituire i suoi pezzi pregiati, ha già pronta una strategia per anticipare la concorrenza. Come scrive il giornale, i bianconeri meditano di proporre uno tra Orsolini e Mandragora. Basterà a sbaragliare la concorrenza di Bayern e Inter?