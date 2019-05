Chievo, con la Samp l’ultima al Bentegodi nel massimo campionato

Undici anni dopo il Chievo saluta ufficialmente la Serie A. Domenica l’ultima partita davanti al proprio pubblico. Saluterà anche Pellissier

La stagione per il Chievo è iniziata subito in maniera pessima, con la penalizzazione inflitta che ha immediatamente gravato sulla classifica. Successivamente è proseguita anche peggio, con i risultati che tardavano ad arrivare e un cambio in panchina che non ha portato l’effetto sperato.

Pochissime le soddisfazioni per i clivensi, di cui si ricorda forse solamente lo scalpo della Lazio qualche settimana fa all’Olimpico. Nel lunch match di domenica i gialloblù disputeranno ufficialmente il loro ultimo match al Bentegodi nel campionato di Serie A. Di fronte una Sampdoria senza ormai troppe pretese. Il successo sarebbe il giusto saluto per un pubblico che ha sempre accompagnato con passione la squadra in questo percorso. Sarà anche l’ultima gara casalinga in carriera per Sergio Pellissier, vera bandiera del calcio italiano.