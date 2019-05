Chievo, Di Carlo: «Proveremo a sorprendere l’Inter»

Le parole di mister Di Carlo a pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Chievo Verona, posticipo della 36esima giornata

Il Chievo non si arrende e Mimmo Di Carlo, intervistato da Sky, preannuncia battaglia nella sfida di stasera contro l’Inter: «Abbiamo giocato alla pari contro tutti, nonostante la retrocessione. Abbiamo fatto ottime gare contro Lazio e Parma. Nell’ultima partita eravamo in difficoltà di uomini. Stasera abbiamo 4-5 calciatori in più, l’abbiamo preparata al meglio e proveremo a fare risultato».

Ancora mister Di Carlo: «Rimpianti? Non era facile perché è da un anno che la squadra è in difficoltà. La squadra però ha sempre lavorato bene, ci si allena bene, con professionalità. L’Inter ha grandi motivazioni ma noi abbiamo lanciato diversi giovani da quando siamo retrocessi, ce ne saranno 2-3 in campo stasera e proveremo a sorprendere l’Inter».