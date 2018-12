Chievo-Inter streaming e probabili formazioni: dove vederla

Chievo-Inter in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere la sfida valida per la 15ª giornata di Serie A

L’Inter nella 17ª giornata di Serie A affronta in trasferta il Chievo Verona. Il match, in programma allo stadio Marcantonio Bentegodi sabato 22 dicembre alle ore 18, è importante in termini di classifica per entrambe le compagini. I padroni di casa devono, difatti, fare necessariamente punti per provare ad abbandonare l’ultimo posto della classifica e sperare in una salvezza che adesso appare molto lontana. I nerazzurri dovranno invece provare a conquistare i tre punti per allungare la distanza dai cugini rossoneri al quarto posto e non perdere terreno dal Napoli secondo che adesso dista 6 lunghezze.

La sfida Chievo-Inter sarà trasmessa in esclusiva sui Sky ai canali Sport Serie A (252 del satellite) e Sky Sport 252, sul canale InterTv (232) sarà invece trasmessa la radiocronaca dell’incontro. Inoltre, la diretta streaming della gara sarà visibile attraverso l’app SkyGo, scaricabile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile e, per gli abbonati, su NOW TV disponibile su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Infine il posticipo delle 18 potrà essere seguito su Rai Radio 1 ed in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Chievo-Inter

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: sabato 22 dicembre 2018

Fischio d’inizio: ore 18:00

Dove vederla in streaming: Sky Sport Serie A e Sky Sport 252 – NOW TV

Stadio: Stadio Marcantonio Bentegodi (Verona)

Arbitro: Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli

Chievo-Inter: le probabili formazioni

CHIEVO – Di Carlo, arrivato da poche settimane sulla panchina gialloblu, dovrà provare a scuotere la sua formazione per provare a portare a casa punti fondamentali e necessari per la salvezza. I Clivensi sono, difatti, da inizio stagione all’ultimo posto e la zona salvezza adesso si è allontanata a ben 9 punti. Contro i nerazzurri non sarà facile uscire con dei punti, ma il Chievo nelle 5 ultime gare, nonostante si sia trovato di fronte ad alcune avversarie di alta classifica, è riuscito a conquistare altrettanti pareggi. L’allenatore del club veneto confermerà il 4-3-2-1 con la difesa formata da Bani, Rossettini, Barba e Cacciatore, quest’ultimo in dubbio per un problema fisico potrebbe lasciare il posto a Jaroszynski. Davanti alla difesa sicuri di un posto dovrebbero essere Giaccherini, Rigoni e Hetemaj con Birsa trequartista in ballottaggio con Leris. In attacco le due punte dovrebbe essere Stepinski e Pellissier.

INTER – Luciano Spalletti vuole conferme dopo la vittoria di misura contro l’Udinese nello scorso turno di campionato. L’Inter deve assolutamente recuperare terreno sul Napoli se vuole continuare ad ambire alla seconda posizione in classifica che garantirebbe l’accesso per la seconda volta consecutiva alla Champions League. Contro il Chievo Spalletti opterà per il solito 4-2-3-1 reparto difensivo, davanti al portiere Handanovic, dovrebbe essere formato da Vrsaljko, Skriniar, De Vrij e D’Ambrosio. A centrocampo ci saranno i due Vecino e Brozovic, mentre sulla trequarti andranno Politano, Joao Mario, Perisic a supporto dell’unica punta Icardi.

PROBABILE FORMAZIONE CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Bani, Rossettini, Barba, Cacciatore; Giaccherini, N. Rigoni, Hetemaj; Birsa; Stepinski, Pellissier. Allenatore: Di Carlo.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, D’Ambrosio; Vecino, Brozovic; Politano, Joao Mario, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti.

