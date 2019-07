Chievo, ufficiale l’iscrizione in Serie B: il comunicato

Il Chievo Verona è stato ufficialmente ammesso al campionato di Serie B 2019/2020. Anche il Bentegodi ha ottenuto l’ok. I comunicati

Come ha comunicato il Chievo Verona sul proprio sito ufficiale, la società veneta ha ottenuto l’ok da parte della Co.Vi.So.C. e della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della Figc per l’iscrizione in Serie B. Di seguito i comunicati.

«La Co.Vi.So.C. nella riunione del 3 e 4 luglio 2019, esaminata la documentazione prodotta da codesta società e tenuto conto di quanto certificato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, ha riscontrato il rispetto dei “criteri legali ed economico-finanziari” previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie B 2019/20, di cui al titolo 1) del Comunicato Ufficiale n.100/A del 17 Aprile 2019, come modificato dal Comunicato Ufficiale n. 130/A del 24 Maggio 2019»

«La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, nella riunione del 3 luglio 2019, esaminata la documentazione prodotta da codesta società relativa allo stadio “M.Bentegodi” di Verona e tenuto conto della certificazione favorevole della Lega Nazionale Professionisti Serie B, ha riscontrato il rispetto dei “criteri infrastrutturali” previsti per l’ottenimento della licenza nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie B 2019/20, di cui al titolo 2) del Comunicato Ufficiale numero 100/A del 17 Aprile 2019.

La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, nella medesima riunione, esaminata la documentazione prodotta da codesta società, ha riscontrato, altresì, il rispetto dei “criteri sportivi ed organizzativi”, previsti per l’ottenimento della licenza nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie B 2019/20, di cui al titolo 3) del Comunicato Ufficiale numero 100/A del 17 Aprile 2019».