Chievo-Lazio 0-0: cronaca e risultato in diretta live

Chievo-Lazio, 14ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Chievo-Lazio 0-0: diretta live e sintesi

27′ – Ora il Chievo è in grande confidenza e ci prova con Meggiorini dalla distanza. Palla out di molto.

24′ – CHIEVO IN VANTAGGIO! PELLISSIER SEGNA UN GOL BELLISSIMO! Contropiede da manuale dei gialloblù. Pellissier scatta insieme ai compagni e riceve un assist al bacio di Birsa. Pellissier brucia Acerbi e, solo davanti a Strakosha, non ci pensa due volte e calcia a botta sicura con un gran destro. A 39 anni e 7 mesi, la punta clivense è ancora decisiva.

23′ – Rischia il giallo Wallace per una brutta entrata su Pellissier. Maresca lo grazia.

21′ – AMMONITO Depaoli per fallo a centrocampo su Correa.

20′ – Wallace salva la Lazio! Dalla destra Hetemaj è bravissimo a mettere in mezzo un pallone basso che per poco non mette Pellissier da solo davanti a Strakosha. Decisivo qui il difensore laziale.

17′ – Badelj! Ci prova il laziale con un tiro basso e potente. Ma la distanza siderale consente a Sorrentino di leggere facilmente il tentativo e parare con sicurezza.

15′ – Parolo prova a lanciare Immobile, ma la difesa del Chievo e attenta e ben schierata.

13′ – Per la Lazio da segnalare i numerosi movimenti di Immobile a partire dalla trequarti di attacco per favorire la costruzione offensiva della squadra.

12′ – Anche Meggiorini e Pellissier si abbassano molto per aiutare i compagni a ripartire.

10′ – La Lazio si fa vedere dalle parti di Sorrentino con Milinkovic-Savic, che su suggerimento di Lulic raccoglie il pallone in area, ma è troppo defilato per tentare il tiro. Prova comunque a mettere in mezzo, ma il numero uno clivense blocca con facilità.

5′ – Pressing molto alto del Chievo, che ha cominciato con grande intensità e sta recuperando diversi palloni. Più distratta la Lazio in fase di costruzione. L’arbitro Maresca dà l’impressione di voler fischiare molto.

4′ – Prova a manovrare la Lazio, con i gialloblù chiusi in difesa e subito pronti a colpire in contropiede.

1′ – Subito Chievo! Dopo un brutto corner battuto dalla Lazio, parte in contropiede il Chievo con Meggiorini dalla destra, che cambia gioco per Obi. L’ex Inter mette in mezzo per Pellissier che calcia alto. Dubbi sul controllo di Obi, ma clivensi già pericolosi.

1′ – Lazio alla battuta e si comincia! Al via Chievo-Lazio!

Le squadre stanno scendendo in campo in questo momento. Ecco l’inno della Serie A.

Gentili lettori, buonasera dalla redazione di Calcio News 24 e benvenuti alla diretta live scritta di Chievoverona-Lazio, match valevole per la 14° giornata di Serie A.

Chievo-Lazio: formazioni ufficiali

CHIEVO VERONA (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Rossettini, Barba; Obi, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Meggiorini, Pellissier. A disposizione: Caprile, Semper, Cesar, Cacciatore, Tanasijevic, Burruchaga, Giaccherini, Kiyine, Rigoni, Djordjevic, Leris, Stepinski. Allenatore: Di Carlo.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic, Lulic; Correa; Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Bastos, Caceres, Patric, Lukaku, Cataldi, Durmisi, Murgia, Berisha, Caicedo, Rossi. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Maresca di Napoli

Chievo-Lazio: probabili formazioni e pre-partita

È pronto all’esordio stagionale al Bentegodi Domenico Di Carlo, terzo allenatore dopo l’esonero di D’Anna e le dimissioni di Ventura nella finora complicatissima stagione dei gialloblù. Alla sua prima uscita, il nuovo tecnico clivense era riuscito nell’impresa di strappare un punto miracoloso al San Paolo contro il Napoli. L’allenatore è pronto a confermare lo stesso modulo e gli stessi giocatori di allora.

Dopo due pareggi consecutivi e la pessima figura in Europa League contro l’Apollon, la Lazio scende in campo con la consapevolezza di non poter fallire. Con il Milan uscito vincente dal confronto con il Parma e lo scontro diretto tra Roma e Inter di questa sera, i biancocelesti hanno un’ottima possibilità di mettere pressione alle rivali milanesi in ottica Champions. Gli uomini di Simone Inzaghi sono pronti a scendere in campo con il rodato 3-5-2, confermando Correa al fianco di Immobile dopo il forfait di Luis Alberto.

Chievo-Lazio: i precedenti del match

Prima della passata stagione, l’ultimo successo dei biancocelesti a Verona risale alla stagione 2013-14, uno 0-2 siglato da Candreva e Keita, entrambi attualmente in forza all’Inter. Negli ultimi tre confronti, il Chievo in casa è riuscito a strappare ben quattro punti: un clamoroso 4-0 nella stagione 2015-16 con protagonisti Meggiorini, Birsa e soprattutto Paloschi, autore di una doppietta; quindi il pareggio per 1-1 nel campionato 2016-17 che vide a segno Gamberini e de Vrij. Nell’ultima stagione, la Lazio si è imposta per 2-1 grazie alle reti di Ciro Immobile e Milinkovic-Savic

Nonostante le ultime prove opache, il Bentegodi è comunque uno stadio fortunato per i laziali, che in 15 sfide di serie A contro il Chievo hanno conquistato ben 8 vittorie e subito due sole sconfitte. Quest’anno le due compagini si incontrano in un momento difficile in relazione ai loro rispettivi obiettivi ed entrambe hanno vitale bisogno di mettere in cassaforte dei punti preziosi ai fini della classifica generale.

Chievo-Lazio: l’arbitro della gara

Designato come arbitro del match il signor Fabio Maresca, della sezione di Napoli. Il fischietto campano sarà affiancato dagli assistenti Ranghetti e Pagliardini. Quarto Uomo Rapuano, mentre al VAR è pronto a dare il suo supporto Aureliano.

Chievo-Lazio Streaming: dove vederla in tv

