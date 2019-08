Choc in Olanda: crolla il tetto dello stadio dell’AZ Almaar

Il tetto di una tribuna dello stadio dell’AZ Almaar è ceduto a causa del forte vento.Tragedia evitata perché l’impianto era vuoto

Tragedia sfiorata in Olanda. Parte del tetto dell’AFAS Stadion, casa dell’AZ Almaar, è crollato nel pomeriggio, probabilmente a causa del forte vento. A cedere è stato il tetto di una delle due tribune e il club olandese ha documentato l’episodio sui propri profili social.

Lo stadio era stato costruito appena tre anni fa. Lo stadio per fortuna era vuoto al momento del crollo e non risultano quindi vittime o feriti. Giovedì prossimo, tuttavia, l’AZ dovrebbe ospitare gli ucraini del Mariupol per il ritorno del terzo turno di qualificazione di Europa League.