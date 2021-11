Cile, ct Lasarte: «Ecco come stanno Pulgar e Medel»

Martin Lasarte, commissario tecnico del Cile, ha parlato delle condizioni fisiche di Erick Pulgar e Gary Medel

Martin Lasarte, commissario tecnico del Cile, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Ecuador, soffermandosi sulle condizioni fisiche di Erick Pulgar e Gary Medel. Le sue dichiarazioni.

PULGAR – «Pulgar ha lavorato in modo differenziato, a parte. Piano piano è stato inserito in alcune esercitazioni con il gruppo… Tra oggi e domani prenderemo una decisione sul suo impiego. Gli daremo fino all’ultimo minuto per recuperare tenendo conto del tipo di calciatore che è».

MEDEL – «Si è allenato regolarmente».