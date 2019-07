Cile-Perù, Aranguiz e l’imprecisione tecnica della Roja

Aranguiz e i giocatori più tecnici del Cile hanno sofferto l’atteggiamento del Perù. Anche quando si poteva pungere

Il Cile ha sofferto la pressione del Perù, con Gareca che ha disposto una squadra intensa e corta. Oltre all’aggressione sul portatore di palla, i peruviani hanno coperto il centro per evitare ricezioni tra le linee.

I giocatori tecnici del Cile hanno deluso, soffrendo nei contrasti contro gli avversari. Un esempio nella slide sopra: per una volta il Perù non è compatto in mezzo, Aranguiz ha spazio al centro. Tuttavia, nonostante Medel lo serva bene, il centrocampista controlla male il pallone, con Tapia che recupera. Un’imprecisione che sintetizza la brutta prestazione del Cile.