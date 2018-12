Classifica marcatori Champions League 2018/2019

La classifica marcatori della Champions League 2018/2019

Chi sarà il successore di Cristiano Ronaldo? I tifosi juventini si augurano Ronaldo stesso ma la corsa al prossimo capocannoniere della Champions League non sarà così semplice. Per il trono del gol sono tantissimi i candidati forti: lo scorso anno all’allora attaccante del Real Madrid servirono ben 15 reti per scalare la classifica, mentre alle sue spalle il trio del Liverpool composto da Roberto Firmino, Sadio Mané e Mohamed Salah si fermava a 10 reti (comunque non poche). Quest’anno potrebbe ancora più dura: se CR7 comanda la classifica assoluta dei marcatori di tutti i tempi della Champions (all’inizio di questa edizione era fermo a 120 reti), resta da considerare infatti anche Lionel Messi (fermo a 100 gol totali nella massima competizione europea all’inizio di questa edizione). Per la Champions League 2018/2019 la lotta resta aperta: qui di seguito la classifica dei marcatori aggiornata.

Robert Lewandowski (BAYERN MONACO) – 8 GOL Lionel Messi (BARCELLONA) – 6 GOL Edin Dzeko (ROMA) – 5 GOL Andrej Kramaric (HOFFENHEIM) – 5 GOL Dusan Tadic (AJAX) – 5 GOL Neymar (PSG) – 5 GOL Paulo Dybala (JUVENTUS) – 5 GOL Moussa Marega (PORTO) – 4 GOL Harry Kane (TOTTENHAM) – 4 GOL

Raphael Guerreiro (BORUSSIA DORTMUND) – 4 GOL Mauro Icardi (INTER) – 4 GOL Wesley (BRUGGE) – 3 GOL Antoine Griezmann (ATLETICO MADRID) – 3 GOL Nikola Vlasic (CSKA MOSCA) – 3 GOL Jesus Corona (PORTO) – 3 GOL Karim Benzema (REAL MADRID) – 3 GOL Cengiz Under (ROMA) – 3 GOL Bernardo Silva (MANCHESTER CITY) – 3 GOL Gabriel Jesus (MANCHESTER CITY) – 3 GOL David Silva (MANCHESTER CITY) – 3 GOL Maxwel Cornet (LIONE) – 3 GOL Lorenzo Insigne (NAPOLI) – 3 GOL Guillaume Hoarau (YOUNG BOYS) – 3 GOL Nabil Fekir (LIONE) – 3 GOL Junior Moraes (SHAKHTAR DONETSK) – 3 GOL Gareth Bale (REAL MADRID) – 3 GOL Luuk De Jong (PSV) – 3 GOL Dries Mertens (NAPOLI) – 3 GOL Mohamed Salah (LIVERPOOL) – 3 GOL Miralem Pjanic (JUVENTUS) – 2 GOL Leroy Sane (MANCHESTER CITY) – 2 GOL Ousmane Dembelé (BARCELLONA) – 2 GOL Roberto Firmino (LIVERPOOL) – 2 GOL Lucas Moura (TOTTENHAM) – 2 GOL Hector Herrera (PORTO) – 2 GOL Angel Di Maria (PSG) – 2 GOL Santi Mina (VALENCIA) – 2 GOL Arjen Robben (BAYERN MONACO) – 2 GOL Viktor Klonaridis (AEK Atene) 2 GOL Sadio Mane (LIVERPOOL) – 2 GOL Hans Vanaken (BRUGGE) – 2 GOL Fedor Chalov (CSKA MOSCA) – 2 GOL Gylfi Sigurdsson (CSKA MOSCA) – 2 GOL Koke (ATLETICO MADRID) – 2 GOL Tanguy Ndombèlè Alvaro (LIONE) – 2 GOL Michal Krmencik (VIKTORIA PLZEN) – 2 GOL Alex Grimaldo (BENFICA) – 2 GOL Noussair Mazraoui (AJAX) – 2 GOL Kylian Mbappé (PSG) – 2 GOL Otavio (PORTO) – 2 GOL Paul Pogba (MANCHESTER UNITED) – 2 GOL Juan Bernat (PSG) – 2 GOL Aymeric Laporte (MANCHESTER CITY) – 2 GOL Eren Derdiyok (GALATASARAY) – 2 GOL Milan Pavkov (STELLA ROSSA) – 2 GOL

Hirving Lozano (PSV) – 2 GOL Christian Eriksen (TOTTENHAM) – 2 GOL James Milner (LIVERPOOL) – 2 GOL Carlos Soler (VALENCIA) – 2 GOL Sergio Aguero (MANCHESTER CITY) – 2 GOL Riyad Mahrez (MANCHESTER CITY) – 1 GOL Raheem Sterling (MANCHESTER CITY) – 1 GOL Moussa Dembelè (LIONE) – 1 GOL Joelinton (HOFFENHEIM) – 1 GOL Nicolas Tagliafico (AJAX) – 1 GOL Leo Dubois (LIONE) – 1 GOL Bertrand Traorè (LIONE) – 1 GOL Memphis Depay (LIONE) – 1 GOL Radja Nainggolan (INTER) – 1 GOL Toni Kroos (REAL MADRID) – 1 GOL Matias Vecino (INTER) – 1 GOL Marquinhos (PSG) – 1 GOL Marko Gobeljic (STELLA ROSSA) – 1 GOL Konstantinos Manolas (ROMA) – 1 GOL Lorenzo Pellegrini (ROMA) – 1 GOL Roman Prochazka (VIKTORIA PLZEN) – 1 GOL Lukas Hejda (VIKTORIA PLZEN) – 1 GOL Garry Rodrigues (GALATASARAY) – 1 GOL Noel Ignatiev (LOKOMOTIV MOSCA) – 1 GOL Selcuk Inan (GALATASARAY) – 1 GOL Casemiro (REAL MADRID) – 1 GOL Sergio Oliveira (PORTO) – 1 GOL Lucas Vazquez (REAL MADRID) – 1 GOL Ismaily (SHAKHTAR DONETSK) – 1 GOL Taison (SHAKHTAR DONETSK) – 1 GOL Daniel Sturridge (LIVERPOOL) – 1 GOL Marcus Rashford (MANCHESTER UNITED) – 1 GOL Thomas Meunier (PSG) – 1 GOL Edinson Cavani (PSG) – 1 GOL Samuel Grandsir (MONACO) – 1 GOL José Gimenez (ATLETICO MADRID) – 1 GOL Diego Costa (ATLETICO MADRID) – 1 GOL Malcom (BARCELLONA) – 1 GOL Nabouhane (STELLA ROSSA) – 1 GOL Christian Pulisic (BORUSSIA DORTMUND) – 1 GOL Breel Embolo (SCHALKE 04) – 1 GOL Mario Mandzukic (JUVENTUS) – 1 GOL Georgi Shchennikov (CSKA MOSCA) – 2 GOL Coutinho (BARCELLONA) – 1 GOL Ivan Rakitic (BARCELLONA) – 1 GOL Rafinha (BARCELLONA) – 1 GOL Jordi Alba (BARCELLONA) – 1 GOL Gerard Pique (BARCELLONA) – 1 GOL Alessandro Schoepf (SCHALKE 04) – 1 GOL Isco (REAL MADRID) – 1 GOL Mariano Diaz (REAL MADRID) – 1 GOL Marcelo (REAL MADRID) – 1 GOL Renato Sanches (BAYERN MONACO) – 1 GOL Marouane Fellaini (MANCHESTER UNITED) – 1 GOL Anthony Martial (MANCHESTER UNITED) – 1 GOL Juan Mata (MANCHESTER UNITED) – 1 GOL Ishak Belfodil (HOFFENHEIM) – 1 GOL Nabil Bentaleb (SCHALKE 04) – 1 GOL Sofiane Feghouli (GALATASARAY) – 1 GOL Justin Kluivert (ROMA) – 1 GOL Felipe (PORTO) – 1 GOL Haris Seferovic (BENFICA) – 1 GOL Alfa Semedo (BENFICA) – 1 GOL Gedson Fernandes (BENFICA) – 1 GOL Ruud Vormer (BRUGGE) – 1 GOL Mats Hummels (BAYERN MONACO) – 1 GOL Weston McKennie (SCHALKE 04) – 1 GOL Mann (STELLA ROSSA) – 1 GOL Marek Hamsik (NAPOLI) – 1 GOL Jonas (BENFICA) – 1 GOL Franck Ribery (BAYERN MONACO) – 1 GOL Arnaut Groeneveld (BRUGGE) – 1 GOL Jacob-Bruun Larsen (BORUSSIA DORTMUND) – 1 GOL Alcancer Paco (BORUSSIA DORTMUND) – 1 GOL Marko Reus (BORUSSIA DORTMUND) – 1 GOL Pablo Rosario (PSV) – 1 GOL Michy Batshuayi (VALENCIA) – GOL Roger Assale (YOUNG BOYS) – 1 GOL Erik Lamela (TOTTENHAM) – 1 GOL Moussa Sylla (MONACO) – 1 GOL Axel Witsel (BORUSSIA DORTMUND) – 1 GOL Jardon Sancho (BORUSSIA DORTMUND) – 1 GOL Javier Martinez (BAYERN MONACO) – 1 GOL Kingsley Coman (BAYERN MONACO) – 1 GOL Jefferson Farfan (LOKOMOTIV MOSCA) – 1 GOL Anton Miranchuk (LOKOMOTIV MOSCA) – 1 GOL Cristiano Ronaldo (JUVENTUS) – 1 GOL Pavel Kaderabek (HOFFENHEIM) – 1 GOL Eder Militao (PORTO) – 1 GOL Guido Burgstaller (SCHALKE 04) – 1 GOL Mark Uth (SCHALKE 04) – 1 GOL Tomas Chory (VIKTORIA PLZEN) – 1 GOL Jan Kovarik (VIKTORIA PLZEN) – 1 GOL Patrik Hrosovsky (VIKTORIA PLZEN) – 1 GOL

Leggi anche: CHAMPIONS LEAGUE 2018/2019: IL TABELLONE