Ricordate Giovani dos Santos? Il Club America, formazione messicana, ha ufficializzato il suo acquisto. Le ultimissime

Ritorno in Patria per Giovani dos Santos. L’ex prodigio del Barcellona gioca attualmente nei Los Angeles Galaxy, nella MLS, ma è tornato in Messico.

Il giocatore messicano infatti è un nuovo acquisto del Club America. Niente MLS per lui: pronta una nuova avventura per l’ex talento dei catalani.