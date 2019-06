Colombia, James decisivo anche per l’applicazione difensiva

James Rodriguez è cruciale per gli equilibri della Colombia di Queiroz. Non solo per le strepitose qualità palla al piede

Se il palleggio dell’Argentina si è rivelato totalmente inefficiente, molti meriti sono della grande fase difensiva della Colombia. Queiroz ha infatti impostato un blocco medio-basso che ha coperto molto bene la propria trequarti.

Come si può vedere nella slide sopra, nei pressi della propria area prendeva le sembianze del 451. Cuadrado agiva da mezz’ala, mentre James Rodriguez faceva addirittura il quinto di centrocampo della Colombia. Oltre al meraviglioso assist per Roger Martinez, l’ex Bayern ha inciso anche in non possesso.