Come cambia il Tottenham con Tanguy Ndombelè

Come giocherebbe oggi il Tottenham di Pochettino con Ndombelé in squadra. Sarebbe una formazione di grande livello

Ndombelè è un colpo straordinario per il Tottenham, col francese che sembra rispondere a parecchie caratteristiche del calcio di Pochettino. Nel caso dovesse rimanere Eriksen, sarebbe verosimile vedere gli Spurs con un 4231.

Tottenham are in advanced talks to sign Tanguy Ndombele. Potential Spurs team next season. + Davinson Sánchez, Juan Foyth, Victor Wanyama, Harry Winks, Oliver Skipp, Moussa Sissoko, Erik Lamela & Lucas Moura on the bench. Superb team. ⚪️ pic.twitter.com/4hp4FISiCx — FootballTalentScout (@FTalentScout) June 25, 2019

Ndombelé sarebbe un upgrade di Moussa Sissoko, farebbe coppia con un mediano alle spalle (Dier o Winks) più bloccato e bravo a giocare sul corto. L’ex Lione darebbe solidità difensiva a grandi capacità nel cambio di passo in mezzo, col Tottenham molto più solido in mezzo in entrambe le fasi.