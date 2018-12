Come si qualifica l’inter in Champions League: tutte le combinazioni

L’Inter si gioca tutto contro il PSV Eindhoven nell’ultima gara della fase a gironi della Champions League 2018/2019. Ecco le combinazioni per conquistare gli ottavi

Tra poche ore l’Inter conoscerà il suo destino in ChampionsLeague, nell’ultima gara del girone B della competizione, durante la quale ospiterà in casa il PSV Eindhoven. Dopo la pesante sconfitta in trasferta contro il Tottenham, i nerazzurri hanno messo a repentaglio la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta che adesso non dipende solo da loro. La squadra di LucianoSpalletti è attualmente, difatti, al terzoposto a pari punti con gli Spurs, ma sotto negli scontri diretti in virtù delle reti realizzate in trasferta nel doppio confronto. Per passare il turno l’Inter, dunque, dovrà piazzarsi avanti in termini di punti agli inglesi, i quali potrebbero scongiurare ogni pericolo battendo l’ormai qualificata come prima Barcellona al CampNou. Le combinazioni per staccare un biglietto per il sorteggio di lunedì prossimo sono diverse, dato che dipendono anche dall’altro match del girone.

Inter, le combinazioni per accedere agli ottavi di Champions League

Vittoria contro il PSV e pareggio del Tottenham in casa del Barcellona

e pareggio del in casa del Vittoria contro il PSV e sconfitta del Tottenham in casa del Barcellona

e sconfitta del in casa del Pareggio contro il PSV e sconfitta del Tottenham in casa del Barcellona

Classifica attuale Girone B: Barcellona 13 punti, Tottenham e Inter 7, Psv 1.