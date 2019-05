Commisso: «Io nuovo proprietario della Fiorentina? Sono l’unico che…»

Rocco Commisso, imprenditore che sembra essere vicino all’acquisto della Fiorentina, ha chiarito la situazione. Le sue parole

La Fiorentina sembra vicinissima alla cessione da parte dei Della Valle. L’acquirente dovrebbe essere Rocco Commisso, imprenditore milionario che è stato intercettato dal Corriere Fiorentino. «Sono l’unico che ha acquistato in Italia che è nato in Italia…» ha dichiarato l’imprenditore, dando quindi un indizio importante, anche se successivamente non ha confermato l’acquisto.

«Non posso dare conferme, né in positivo né in negativo. Firenze? Ci sono stato da bambino. Ai fiorentini faccio intanto un in bocca al lupo per la gara di stasera. Nuovo stadio? Non so, non conosco bene la vicenda. Conosco bene i colori viola e anche qualche vecchia gloria gigliata, come Hamrin e Batistuta… Sono più italiano di qualunque persona al mondo» ha dichiarato l’imprenditore.