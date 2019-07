Commisso: «Non voglio vendere Chiesa, gli ho parlato»

Rocco Commisso torna a parlare di Federico Chiesa: le sue parole sul gioiellino viola che piace molto alla Juve

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso torna a parlare di Chiesa. Le parole dell’italo-americano ai microfoni di Corriere.it.

«Io non voglio venderlo, non voglio che sia il mio Baggio, la stella che io arrivo e lui va via da Firenze. L’ho incontrato qua a Chicago e gli ho parlato. Spero di riuscire a convincerlo che, con Rocco, le cose per la Fiorentina andranno molto meglio nei prossimi tempi» ha dichiarato il neo patron viola.