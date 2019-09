Commisso impaziente: «Ho voglia di investire, lo sanno tutti. Fatemi lavorare»

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato a margine della consegna del Torrino d’Oro. Le sue parole

A Rocco Commisso è stato consegnato quest’oggi il Torrino d’Oro e il numero uno viola ha rilasciato importanti dichiarazioni a margine dell’evento. Le sue parole.

STADIO NUOVO – «Stadio? L’incontro con il sindaco e la soprintendenza è stato buonissimo. Tutti sanno quali sono i punti fermi per me. Ci sono delle opzioni e vediamo che succede. Solo che in Italia se vogliamo andare avanti dobbiamo andare più veloci e lasciare investire chi ha voglia di investire. La volontà c’è, quindi fatemi fare qualcosa»

VITTORIA – «Col Napoli abbiamo fatto una buonissima prestazione, mentre col Genoa dico la verità, la partita non mi è piaciuta troppo. Mi aspettavo qualcosa di più. Io ho la passione per fare meglio, e tutti anche hanno pressioni per fare meglio. Ho chiesto tempo. Stiamo guardando anche per il centro sportivo. La squadra è stata fatta quando Montella ritornerà avrà Pedro e tutti gli altri giocatori, avremo la squadra completa»