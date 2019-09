Conferenza stampa Andreazzoli: le parole del tecnico del Genoa alla vigilia della sfida contro il Bologna allo stadio Ferraris

(Alessio Eremita, inviato a Genova) – Il tecnico del Genoa Aurelio Andreazzoli è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro il Bologna: «Mi aspetto un avversario di valore, non è la sconfitta con la Roma che cambia le carte in tavola. Il Bologna è una squadra che mi piace per come si pone in campo e accetta la battaglia in qualsiasi momento. Quest’anno sarà difficile trovare gare scontate sulla carta».

SULLA PARTITA CONTRO IL CAGLIARI – «Avremmo preferito arrivare alla partita con un morale più alto, ma siamo abituati a valutare le prestazioni in maniera oggettiva senza farci prendere troppo dalle sensazioni né dal risultato. Si poteva fare di più come in tutte le gare, ma come comportamento di squadra abbiamo visto risposte importanti anche da calciatori che avevano giocato meno. Siamo consapevoli di dover migliorare situazioni individuali a livello di attenzione sia sotto l’aspetto difensivo sia sotto quello offensivo, in Serie A ogni occasione va sfruttata».

SUGLI INFORTUNATI – «Biraschi e Goldaniga presentano lievi problemi muscolari, vogliamo preservarli al 100% senza correre rischi sulla salute dei calciatori. Tra quattro giorni avremo un’altra partita, non vogliamo rischiare nulla. Sturaro? Finché non sarà pronto, non lo utilizzeremo. Ma sta procedendo bene nel recupero».

SULLA MENTALITÀ – «L’amarezza per la sconfitta rimane, non si può resettare immediatamente. Noi però cerchiamo di prendere energie dalle situazioni, dunque siamo tornati ad allenarci com’è normale che sia».

SUL COLLOQUIO CON PREZIOSI – «Abbiamo parlato a lungo ieri e lo faremo anche stasera. C’è stato un confronto normale sulle situazioni variabili. Dopo l’Atalanta eravamo entrambi soddisfatti nonostante la sconfitta, ieri invece più dispiaciuti perché avremmo potuto fare di più contro il Cagliari. Abbiamo concordato che siamo mancati per una ventina di minuti, non si è visto il solito Genoa ma per pochissimo tempo. Il calo nella parte finale di gara è nelle corde di qualsiasi squadra. Siamo comunque stati capaci di ordinare le idee, pur rovinando l’immagine di quella gara con il terzo gol subito. È stato un dialogo molto amabile, ero in ufficio quando gli ho parlato e avevo finestre e porte chiuse. Si è svolto tutto in maniera positiva».

SU ZAPATA – «L’autorete di Cagliari è stata casuale, assolutamente. Abbiamo massima fiducia in lui, lo abbiamo preso per le caratteristiche tecniche ma anche di uomo spogliatoio. Anche l’errore sul terzo gol si è trattato di un infortunio, queste cose purtroppo capitano. Ma Zapata ci darà molto, ha un alto grado di moralità».

SU MIHAJLOVIC – «Ho ascoltato con piacere le interviste dei calciatori, fanno bene all’ambiente dopo quello che gli è successo. Sono tutte rivolte alla positività che Sinisa ha sempre dimostrato di avere e si sono ingigantite dopo il suo problema. Quanto incide? La gratitudine verso il loro calciatore è un veicolo importante da portare in campo».