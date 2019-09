Conferenza stampa Andreazzoli: le parole del tecnico del Genoa alla vigilia della sfida contro la Lazio allo stadio Olimpico di Roma

(Alessio Eremita, inviato a Genova) – Il tecnico del Genoa Aurelio Andreazzoli è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro la Lazio: «È una gara importante per classifica e morale. La Lazio ha una fisionomia spiccata e ottima qualità, in più è guidata da un allenatore che dimostra di volta in volta le proprie capacità. È una squadra forte, ma noi non dobbiamo interrompere il nostro percorso di crescita senza farci influenzare troppo dal risultato. Solo attraverso il gioco possiamo salvarci dai momenti di difficoltà».

SUL BOLOGNA – «Il riferimento a Radovanovic era uno stimolo per i compagni. Lui va oltre i suoi limiti e cerca sempre il massimo, come lui tutti hanno la necessità di migliorare in qualità e applicazione. Il giorno dopo la partita ho ringraziato i ragazzi per la loro voglia di fare contro un avversario che ha disputato una buona gara. Senza quella disponibilità morale, avremmo perso».

SU ROMERO – «È migliorato molto, ma può fare di più. È diventato spregiudicato in un ruolo che non aveva mai ricoperto. Deve stare più attento ai cartellini gialli perché un difensore centrale ha un problema quando gioca sin dall’inizio con il peso dell’ammonizione sulle spalle».

SUL TURNOVER – «Cambieremo qualcosa, così come in passato. Troppo spesso ho tirato il collo ai ragazzi perché ho fatto fare loro degli straordinari. Zapata, Schone… Cercheremo di andare incontro a chi ha tirato la carretta con voglia di fare».

SUGLI INFORTUNATI – «Biraschi e Goldaniga sono rientrati in gruppo e sono a disposizione del gruppo. Criscito? Ne parlerò con lui, non penso ci siano problemi di natura fisica ma ne discuteremo insieme. Se non sarà al meglio, non lo rischieremo. Lui è sempre disponibile, non vuole mai smettere, però non è detto che non sfrutteremo qualcuno che ci potrà dare una mano nell’ultima mezz’ora di gara».

SU PREZIOSI – «Il presidente ha fatto un discorso molto bello alla squadra, mi auguro che in futuro potrà venire a trovarci più spesso perché rappresenta un fattore positivo per il gruppo, riesce a dare energia».