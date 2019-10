Conferenza stampa Campos: «Roma penalizzata dagli infortuni»

Conferenza stampa Campos: le parole del vice di Fonseca al termine della sfida tra Sampdoria e Roma

(Alessio Eremita, inviato a Genova) – Il vice di Paulo Fonseca, Nuno Campos, ha analizzato in conferenza stampa la sfida tra Sampdoria e Roma: «Abbiamo avuto diverse situazioni in cui è mancato l’ultimo passaggio, non è il risultato che volevamo. Possesso palla sterile, volevamo essere più incisivi. Stiamo costruendo un processo che richiede del tempo, siamo solo all’inizio».

Sugli infortunati: «Per Kalinic si è trattato di una botta, Cristante è rientrato dalla nazionale con un fastidio al pube e valuteremo le sue condizioni nelle prossime. Gli infortuni hanno influenzato la gara, nel finale l’espulsione non ha aiutato».

Su Javier Pastore ed Edin Dzeko: «Pastore si è espresso a un buon livello fisico, tatticamente ha dovuto adattarsi a una nuova posizione. Dà tutto per la squadra, ma chiunque ha lottato e corso per la squadra. Dzeko non era al 100%, quando è entrato ha cercato di aiutare i compagni come ha potuto».

Su Justin Kluivert: «Le ammonizioni mi sono sembrate strane, è difficile prendere un cartellino se si commette fallo di spalle».