Sergio Conceiçao è deluso dopo la sconfitta ai quarti di Champions League contro il Chelsea: ecco le dichiarazioni del tecnico – VIDEO

«Le nostre possibilità per la gara di ritorno non cambiano. Sono le stesse che avevamo prima di oggi. Crediamo nella nostra squadra e in quello che facciamo. Siamo stati tatticamente forti questa sera. Purtroppo due errori individuali hanno permesso ai nostri avversari di realizzare due reti. Meritavamo di più, sicuramente non di andare sotto per 2-0 all’intervallo».