Sampdoria-Inter, la conferenza stampa del tecnico nerazzurro Conte: «Dovevamo ammazzare la partita. Barcellona? Partita intensa»

(Alessio Eremita, inviato a Genova) – Il tecnico dell’Inter Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la vittoria sulla Sampdoria: «È stata una buonissima prestazione. Nel primo tempo abbiamo creato molte occasioni. La rete di Candreva mi lascia perplesso. Nel secondo tempo è successo l’imponderabile, dovevamo ammazzare la partita e ci siamo ritrovati con un uomo in meno e un gol subito».

SUL BARCELLONA – «I ragazzi hanno risposto bene. Ho dovuto effettuare dei cambi rischiosi. Abbiamo conquistato sei vittorie in campionato, adesso ci aspetta il Barcellona. Recuperiamo energie e prepariamo una partita che sarà intensa».

SULL’ESULTANZA CON I TIFOSI – «Ci hanno supportato dal primo all’ultimo minuto, facendosi sentire soprattutto nel momento di maggiore difficoltà. A fine partita dovevamo scaricare una pressione non leggera e anche loro hanno vissuto attimi di sofferenza. È stato bello condividere con loro la gioia di un’altra vittoria».