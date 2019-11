Conferenza stampa De Leo: «Dobbiamo responsabilizzarci di più»

Conferenza stampa De Leo, il collaboratore di Sinisa Mihajlovic presenta la partita del Bologna di domani contro il Parma

Emilio De Leo, fido collaboratore di Sinisa Mihajlovic al Bologna, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Parma. Ecco le sue dichiarazioni:

PARMA – «Sono in un buon momento, hanno una buona identità e una struttura tattica ben precisa. È vero che hanno assenze in attacco ma dietro no e non credo che D’Aversa possa cambiare qualcosa. Noi comunque dobbiamo responsabilizzarci di più e anche se non possiamo fare grandi variazioni a gara in corso viste le assenze siamo convinti che chi c’è ha tutto per fare una grande prestazione»

MIHAJLOVIC – «Ci ha detto che si è posto obiettivi giorno dopo giorno per superare la malattia e noi dobbiamo fare la stessa cosa, pensare partita dopo partita. A lui non bisogna mettere fretta».

INFORTUNI – «Dijks ha ripreso la corsa da un paio di giorni: non ci sbilanciamo ma siamo fiduciosi. Soriano viene da una contusione al ginocchio e il dottore ci ha detto che nei prossimi giorni farà un’ulteriore visita.Destro ha ripreso a lavorare e Santander contiamo di averlo presto».

ATTACCANTI – «Le caratteristiche per essere incisivi in attacco ce le abbiamo, non ci fasciamo la testa. Skov Olsen la punta classica non può farla ma nel nostro sistema può trovare modo di esprimersi comunque al meglio».