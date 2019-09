Le parole di Roberto De Zerbi nel corso della conferenza stampa di presentazione del match contro il Parma

(Dal nostro inviato a Sassuolo) Tanti i temi affrontati da Roberto De Zerbi in conferenza stampa. L’allenatore del Sassuolo ha parlato così alla vigilia della trasferta di Parma: «Il Parma è cambiato rispetto all’anno scorso. Costruiscono a 3, difendono a 4. Fanno la pressione davanti qualche volta a 3, a volte con il trequartista e due punte. Noi veniamo da una bella vittoria e vogliamo dare continuità di risultati».

Prosegue Roberto De Zerbi: «Il far gol nella mia testa vale quanto non prenderli. Non giochiamo per fare tanti gol e per concedere e subire tante occasioni, ci alleniamo con la finalità di crearne tante e subirne poche. Infortunati? Defrel potrebbe riposare, vogliamo prevenire gli infortuni e dobbiamo fare delle scelte. Marlon e Bourabia sono recuperati per la panchina, Djuricic e Rogerio non ci saranno».