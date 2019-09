Le parole di Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, nel corso della conferenza stampa di vigilia del match con l’Atalanta

Roberto De Zerbi, allenatore delSassuolo, ha presentato il match con l’Atalanta in programma sabato: «Siamo due squadre che hanno un’identità chiara e che cercano di fare sempre la partita. Noi vogliamo ripartire dalla buona prova con la Spal, in casa, una settimana fa. La partita di mercoledì a Parma è stata fatta male sotto tutti i punti di vista. Noi non cambieremo approccio. Finché sarò io l’allenatore del Sassuolo, andremo in campo per fare la partita, sempre».

Prosegue Roberto De Zerbi spiegando le scelte di formazione con il Parma: «Duncan veniva da 40 giorni di infortunio, non è stata una scelta tecnica ma obbligata perché va spesso incontro a problemi muscolare, idem Peluso e Defrel. Toljan ha giocato anche nel Borussia Dortmund a sinistra e Boga l’ho voluto io e per me può fare il trequartista, anche perché se un giocatore è forte deve giocare in ogni ruolo».