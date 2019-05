Conferenza stampa Di Carlo: «Sono a disposizione della società»

Domenico Di Carlo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Frosinone: le parole del tecnico del Chievo

Il tecnico del Chievo Domenico Di Carlo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Frosinone. L’allenatore ha parlato anche del futuro.

FUTURO – «Con il presidente ci siamo dati delle scadenze sulla parola. La prima scadenza è già avvenuta un mese fa, la seconda è la fine del campionato. Aspetterò, a casa, i programmi della società. Io conosco il Chievo, conosco il presidente, in una retrocessione negativa che però ci può permettere di ripartire. A me personalmente, io mi sono messo a disposizione perché qui mi sono sempre trovato bene e sarà sempre una famiglia al di là del mio ruolo futuro. Quello che deve contare è che, chiunque rimanga qui, deve farlo con motivazioni e con l’obiettivo di tornare nel campionato che più compete al club. Se i pensieri sono gli stessi, bene, se non collimeranno, vedremo. Aspettiamo le decisioni della proprietà».

PELLISSIER – «Giocherà capitano, in campo dal primo minuto. Lui dirigente del club? Sono solo parole. Bisogna vedere i fatti, se sono veri. Aspettiamo la proprietà».