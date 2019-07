Conferenza stampa Fonseca, le parole del tecnico sul sogno Higuain

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa del possibile arrivo di Gonzalo Higuain nella Capitale. Le sue parole

Al fianco di Gianluca Petrachi, Paulo Fonseca si è presentato in sala stampa per la sua prima conferenza con i giornalisti. Inevitabile la domanda su Gonzalo Higuain, grande obiettivo di mercato giallorosso. Le parole dell’allenatore portoghese.

«Sono in piena e totale sintonia con Gianluca e quanto ha detto. Non è mia intenzione di parlare di giocatori non presenti, se Higuain arriverà ne parleremo. Mi sembra giusto parlare dei presenti».